İstanbul Havalimanı'nda iç hat yolcularının seyahat izin belgesi için başvuruları başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca hava yolu yolcuları için yürürlüğe giren "Seyahat İzin Belgesi" için başvuru işlemleri İstanbul Havalimanı'nda başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında hava yolu ile yurt içi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğinin açıklanmasının ardından bugün İstanbul Havalimanı'nda başvuruda bulunan yolcular nedeniyle hareketlilik yaşandı.

Uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, terminaldeki bir kontuarda oluşturulan "Seyahat İzin Belgesi Başvuru Masası'nda başvuru belgesini dolduruyor. Seyahat etme gerekçelerini ve kimlik bilgilerini bu forma yazan yolcular, ardından Seyahat İzin Kurulu ofisinde işlemlerini tamamlıyor.

Yapılacak değerlendirme sonucunda seyahat etmesi uygun görülen yolcuların uçuşlarına onay verilecek. Uçuş onayı alan ve bileti olan yolcular, seferlerin başlamasının ardından gitmek istedikleri şehirlere seyahat edebilecek.

Yolculardan Mücahit Akbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafik kazası geçiren çocuğunu ameliyat ettirmek için Batman'dan İstanbul'a geldiğini söyledi.

Akbaş, çocuğunun tedavisinin ardından Batman'a gitmek için Diyarbakır'a yapılacak seferi beklediğini belirterek, "İlk önce 'Valilik izni olmadan gidemezsiniz' diyorlardır. Ne yapacağımızı biz de pek bilmiyorduk. Şimdi işlemler için buraya geldik. Burada kaldığım adresi ve gideceğim yeri başvuruda yazmam istendi. Şimdi izin belgesini almayı bekliyorum." dedi.

Yolculardan Recep Biberoğlu ise iş için İzmir'e gittiğini, oradan Trabzon'a uçmak mümkün olmadığı için İstanbul'a gelmek zorunda kaldığını belirtti.

Biberoğlu, iç hat uçuşlarının durdurulması nedeniyle biletinin iptal olduğunu dile getirerek, "Şimdi de izin gerekiyormuş. Nasıl alındığını da pek bilmiyorum ama inşallah alacağız. Umarım her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün herhangi bir iç hat uçuşun yapılmayan havalimanında bazı yolcuların bekleyişleri ise sürüyor.

İzin belgesi için başvuru işlemi yapan yolcuların birçoğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Kurallara uymadığı gözlenen yolcular ise görevliler tarafından uyarılıyor.