İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İLGİNÇ OLAY; TAKSİNİN BAGAJI AÇILMADI, BAVUL TELAŞI YAŞANDI

ŞİŞLİ'den bindiği taksiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Gamze Öztürk uçuşa dakikalar kala büyük bir şok yaşadı. Taksinin bagajının kilitlenmesiyle bavullarını bir türlü alamayan ve uçağını kaçırma endişesi yaşayan Öztürk'ün yardımına polis ve havalimanında çalışanlar koştu. Uzun uğraşlar neticesinde bavullar, taksinin arka koltukları sökülerek Öztürk'e teslim edildi.

Gamze Öztürk, koltuğun sökülmesi ile rahat bir nefes alırken taksici ise sanayinin yolunu tuttu.

Fransa'nın Nice şehrine uçuşu olan Gamze Öztürk, Şişli'den bindiği 34 TGG 23 plakalı taksiyle saat 13.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. 3 adet bavulunu koyduğu bagajın kilitlenerek açılmaması üzerine Öztürk, uçuşu öncesi panik yaşadı. Taksi şoförü Mirza Barışer'in bagajı bir türlü açamaması üzerine çevrede bulunan polisler ve havalimanı görevlileri yardım istedi. Bagajın açılmaması üzerine arka koltukların sökülmesine karar verildi. Yaklaşık yarım saat süren uğraşların neticesinde arka koltuklar söküldüğü yerden bavullar çıkarıldı.

BAVULLARINI BEKLERKEN UÇAĞINI KAÇIRMA ENDİŞESİ YAŞADI

Uçağını kaçırma endişesi taşıyan Gamze Öztürk, "Bavullarım içeride kaldı. Buradakilerin yardımıyla sağ olsunlar; valizlerimi aldım ve uçağıma yetişmeye çalışacağım. İstanbul'dan Fransa'ya Nice uçacağım. Koltuktan da çıkaramadılar. Bayağı uğraştılar. Bayram yoğunluğu var. içeride pasaport kontrolünden geçeceğim. Umarım yetişirim şimdi. Koşa koşa gideceğim" diye konuştu.

Taksici Mirza Barışer ise "Maalesef ilk defa böyle bir şeyi yaşadık. Polis ve diğer arkadaşların yardımıyla hallettik. Valizlerini teslim ettik. Şu an problem yok. Koltuğu sökmek zorunda kaldık çünkü açılmadı. Bagajın mekanizması bozulmuş. Biz de koltukları sökmek zorunda kaldık. Direkt buradan sanayiye gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamir ettireceğiz." ifadelerini kullandı.