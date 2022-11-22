İstanbul'da intihar eden Liberyalı'nın midesinde uyuşturucu madde bulundu! Ekipler soruşturma başlattı - Son Dakika
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İstanbul'da intihar eden Liberyalı'nın midesinde uyuşturucu madde bulundu! Ekipler soruşturma başlattı

22.11.2022 16:20

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kwame, dün İstanbul Havalimanı'na intihar etmişti. Yapılan ilk incelemede Liberyalı yolcunun midesinde uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri uyuşturucunun izini sürmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kwame eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksiden inen Samuel Kwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti.

SORUŞTURMAYI NARKOTİK MÜCADELE EKİPLERİ DEVRALDI

Yapılan ilk incelemelerde intihar eden diplomatik pasaport sahibi yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bu gelişme üzerine olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devir aldı.

EKONOMİST OLARAK GÖREV YAPIYORMUŞ

Diplomatik pasaport sahibi Aberkah Samuel Kwame'nin intiharı ile ilgili olarak Liberya basınından yer alan haberlerde Kwame'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) özerk ve uzmanlaşmış bir kurumu olan Batı Afrika Para Ajansı'nda (WAMA) ekonomist olarak görev yaptığı, diplomatik pasaportu nasıl elde ettiğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da intihar eden Liberyalı'nın midesinde uyuşturucu madde bulundu! Ekipler soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da intihar eden Liberyalı'nın midesinde uyuşturucu madde bulundu! Ekipler soruşturma başlattı - Son Dakika
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