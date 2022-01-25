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Kar etkisini artırdı, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı - Son Dakika

Kar etkisini artırdı, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı

25.01.2022 01:48
Kar etkisini artırdı, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı

İstanbul'da kar fırtınasının gece etkisini giderek artırması sonrası İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı'ndaki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Keskin'in açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının etkisini devam ettirdiği ve kapalılık durumunun 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SÜRÜYOR

Konuya ilişkin Kesin açıklamasında, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13:00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

İstanbul Havalimanı için dün yapılan açıklamada uçuşların 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurulduğu açıklanmıştı.

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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kar etkisini artırdı, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı - Son Dakika
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