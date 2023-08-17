İç çamaşırında ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı - Son Dakika

İç çamaşırında ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:15

İstanbul Havalimanı'nda Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan İranlı bir kadın yolcunun iç çamaşırına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 30 milyon TL değerinde pırlanta ele geçirdi. Kadın yolcu polis tarafından gözaltına alındı ve pırlantalara el konuldu.

İstanbul Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan İranlı bir kadın yolcuyu durdurdu. Üzeri aranan kadın yolcunun iç çamaşırına ve ayakkabı tabanına gizlediği tespit edilen 30 milyon TL değerinde pırlanta ele geçirildi.

HAREKETLERİ ELE VERDİ

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri terminal içerisinde yaptığı risk analizinde Dubai'den İstanbul'a gelen İranlı bir kadın yolcu hareketlerinden şüphelendi. Şüphe kadın yolcu gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada kadın yolcunun uçaktan inişi ve havalimanındaki hareketleri güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi.

PIRLANTALARI TUVALETTE İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Uçaktan indikten sonra tuvalete giren ve burada yanında getirdiği pırlantaları iç çamaşırına ve ayakkabısının tabanında bulunan gizli bölmeye sokan İranlı yolcu yine de İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinden kaçamadı.

Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin Şüphe üzerine durdurduğu kadın yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda herhangi bir şeye rastlanılmadı. Kadın polis tarafından üst araması yapılan yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen değişik boyutlarda ve ağırlıkta çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

PIRLANTALARA EL KONULDU

Kadın polislerin yaptığı aramada, iç çamaşırında ve ayakkabı tabanında piyasa değeri 30 milyon TL olan pırlanta bulunan İranlı yolcu polis tarafından gözaltına alındı. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Helma S., buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kadın yolcunun sınır dışı edileceği öğrenilirken, yurda kaçak yollarla sokmak istediği pırlantalara el konuldu.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç çamaşırında ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç çamaşırında ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı - Son Dakika
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