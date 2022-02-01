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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI

01.02.2022 10:39

İRAN'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu polisin dikkatini çekti.

İRAN'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen İranlı yolcu polisin dikkatini çekti. Yolcunun üst aramasında tişörtüne gizlediği kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'a gitmek için havalimanına gelen İran uyruklu Farshıd S.'den şüphelendi. Pasaport kontrolü yapılan yolcu, daha sonra üst araması için karakola götürüldü. Burada İranlı yolcunun kazağı çıkarıldı. Yolcudan kazağının altına giydiği tişörtünü de çıkarması istendi. Farshıd S.'nin tişörtünü inceleyen polis küçük gözler halinde zulalanmış 15 parça şeffaf naylonlara sarılı 151.44 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan İranlı Farshıd S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İranlı Farshıd S.'nin üzerinden çıkan uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI

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İstanbul Havalimanı, Kokain, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İRANLI YOLCUNUN TİŞÖRTÜNDEN KOKAİN ÇIKTI - Son Dakika
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