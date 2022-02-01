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İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun atletinden kokain çıktı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun atletinden kokain çıktı

01.02.2022 10:58
İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun atletinden kokain çıktı

İstanbul Havalimanı'nda Farshıd S. İsimli İranlı yolcunun atleti içerisine gizlenmiş halde 151 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda Farshıd S. İsimli İranlı yolcunun atleti içerisine gizlenmiş halde 151 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 16 Ocak'ta ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Farshıd S. islimli İranlı yolcu, havalimanı polis ekiplerinin risk analiz değerlendirmesinde riskli yolcu olarak değerlendirildi. Şüpheli yolcunun yapılan üst aramasında giydiği atlet içerisinde küçük gözler halindeki ceplerde zulalanmış halde 15 parça şeffaf naylona sarılı maddeler tespit edildi.

Üzerinden kokain çıkan yolcu cezaevine gönderildi

Yapılan incelemede yolcunun üzerinde ceplere gizlenmiş halde 151.44 gram kokain olduğu anlaşıldı. İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. - İSTANBUL

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İstanbul Havalimanı, Kokain, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun atletinden kokain çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda İranlı yolcunun atletinden kokain çıktı - Son Dakika
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