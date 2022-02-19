Üye Girişi
Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi

19.02.2022 13:31

Son dakika haberleri... İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayirli yolcunun üzerindeki yelekte özel bölmelere gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan toplam 37 cep telefonu...

İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi

İSTANBUL - Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayirli yolcunun üzerindeki yelekte özel bölmelere gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan toplam 37 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen yaklaşık 500 bin TL piyasa değeri olan iki ayrı marka toplam 37 cep telefonu ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre 29 Ocak'ta Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen Brahım Abdelkrım C. isimli Cezayirli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapmasının akabinde yolcu çıkış kapısının bulunduğu alanda hareketlerin şüphelenilerek polis ekipleri tarafından durduruldu.

Özel tasarlanmış yelekten 37 telefon çıktı

Yapılan kontrollerde yolcunun kıyafetlerinin altın da özel olarak tasarlanmış yelek içerisine gizlenmiş halde toplam 37 cep telefonu tespit edildi. Gümrük beyanı yapılmadan kaçak yolla yurda sokulmak istenirken ele geçirilen yaklaşık 500 bin TL piyasa değerine sahip cep telefonlarına el konulurken, şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi
Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi
Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi

YORUMLAR
500
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak Türkiye fuarlar için cazibe merkezi olacak

İstanbul Havalimanı, Türk Lirası, Türkiye, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda kaçak telefon operasyonu: Özel tasarlanmış yelek içine gizlenmiş 37 cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement