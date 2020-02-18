İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi göz altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi göz altına alındı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi göz altına alındı

7 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Türkiye'den yurt dışına yasa dışı yollardan kaçırılmak istenen 178 paket kutu insülin ile 260 paket kanser ilacı ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi göz altına alındı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Türkiye'den yurt dışına yasa dışı yollardan kaçırılmak istenen 178 paket kutu insülin ile 260 paket kanser ilacı ele geçirildi. İki ayrı operasyonda Ortadoğu kökenli 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; 8 Şubat'ta İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla alakalı yürütülen çalışmada 2 farklı operasyon gerçekleştirildi. İddiaya göre, Libya uyruklu Abdulmalik Hassan A. (18), Shehabdin Hassan Mohamed A. (19) ile yaşı 18'den küçük Afaf Abdulselam G. adlı yolcuların güvenlik kontrol noktasından faturasız yollarla parça parça geçirdikleri insülin ilaçlarını dış hatlar gidiş terminalinde bekleyen yabancı uyruklu yaşı küçük F.H.M.S. (12)'ye verdiğini tespit eden polis, valiz haline getirilen bagajda arama yaptı. Yapılan aramalarda tahmini piyasa değeri 34 bin TL'yi bulan 178 paket kutu insülin ele geçirildi.

Polis, aynı gün gece saat 23.45 sıralarında Giden Yolcu katında şüphe üzerine durdurulan Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Aly S. (48), İbrahim Gaber Mousa Mousa M. (38), Roshdy Aly Mohamed Aly E. (40), Elsayed Mohamed Abdelnaby E. (47) isimli şahısların valizlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 913 bin 500 TL'ye varan 260 paket kanser ilacı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "1262 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Her iki operasyonda yakalanan ilaçların, şeker hastaları ile kanser tedavisi gören kişilerde kullanıldığı, piyasa değerinin ise yaklaşık 1 milyon liraya yakın olduğu belirlendi. Ele geçilen ilaçlara el konulurken, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan yabancı uyruklu toplam 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

(İHA)

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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