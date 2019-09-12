İstanbul havalimanı'nda kaçak pırlantayla yakalandı

Görüntü Dökümü ------------- ( Polis Kamerası) -Şüphelinin havalimanı içindeki fotoğrafları -Polis ekiplerinin ele geçirdiği pırlantalar -Genel ve detaylar

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İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı

Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?