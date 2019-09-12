Son Dakika Haberleri: İstanbul havalimanı'nda kaçak pırlantayla yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul havalimanı'nda kaçak pırlantayla yakalandı

41 dakika önce

İSTANBUL Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada, 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram ağırlığında kaçak pırlanta ele geçirildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada, 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram ağırlığında kaçak pırlanta ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanına gümrüksüz ve kaçak yollarla kaçak eşya getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 30 Ağustos'ta Hindistan'ın Mumbai şehrinden İstanbul Havalimanına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, bu kişiyi takibe aldı. Durdurulan şüpheli Y.D'nin valizinde yapılan aramalarda 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram piyasa değeri 500 bin lira dolayında olan pırlanta ele geçirdi. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardandan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul havalimanı'nda kaçak pırlantayla yakalandı

Hindistan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı
Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul havalimanı'nda kaçak pırlantayla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]