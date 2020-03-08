İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi - Son Dakika

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İstanbul Havalimanı'nda kadın yolculara çiçekler verildi, pastalar kesildi
7 saat önce
8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:36 Kaynak: DHA
8 MART Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla İstanbul
Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.
İstanbul Havalimanı'ndan gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile havalimanının işletmecisi İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınlar uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içinde gördükleri gül ve pastayı görünce mutlu oldular. Bu arada havalimanında görevli kadın polisler hazırladıkları pastayı, kadın yolculara ikram etti.
- İstanbul
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