İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ

6 saat önce

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı.

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın yolculara çiçekle verildi, özel yolcu salonlarında ağırlandı, pastalar ikram edildi.

İstanbul Havalimanı'ndan gün boyunca seyahat eden kadın yolcular, güvenlik kontrol noktalarındaki hızlı geçiş alanlarından ücretsiz faydalanırken, 250 kadın yolcu yanlarındaki birer misafirleri ile havalimanının işletmecisi İGA'nın özel yolcu salonunda ağırlandı. Terminalde kadınlara yönelik bir diğer etkinlikte de uzaktan kumandalı bir kutuda kadın yolculara çiçek verildi. Kadınlar uzaktan kumandalı kutuyu ilk önce şaşkınlıkla karşılarken, kutunun kapağının açılmasıyla içinde gördükleri gül ve pastayı görünce mutlu oldular. Bu arada havalimanında görevli kadın polisler hazırladıkları pastayı, kadın yolculara ikram etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KADIN YOLCULARA ÇİÇEKLER VERİLDİ, PASTALAR KESİLDİ

Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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