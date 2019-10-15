İstanbul Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın iş birliği ile "Kan Bağışı Bizi Birbirimize Bağlar", " Anne, Baba, Abi, Oğul ABAO" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı kampanyası için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali M Kontuvarı'nda stant kuruldu. Kan bağışına havalimanında görevli çok sayıda personel ve yolcu ilgi gösterdi.

Havalimanında çalışan güvenlik görevlileri de sıraya girerek, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.