İstanbul Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası
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Türk Kızılay ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın iş birliği ile "Kan Bağışı Bizi Birbirimize Bağlar", "Anne, Baba, Abi, Oğul ABAO" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Türk Kızılay ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın iş birliği ile "Kan Bağışı Bizi Birbirimize Bağlar", " Anne, Baba, Abi, Oğul ABAO" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı kampanyası için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali M Kontuvarı'nda stant kuruldu. Kan bağışına havalimanında görevli çok sayıda personel ve yolcu ilgi gösterdi.
Havalimanında çalışan güvenlik görevlileri de sıraya girerek, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.
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