İstanbul Havalimanı'nda kapalı alanda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda kapalı alanda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda kapalı alanda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda, 1 Şubat - 20 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrollerde 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 ton 665 kilogram kaçak tütün yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda kapalı alanda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda, 1 Şubat - 20 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrollerde 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 ton 665 kilogram kaçak tütün yakalandı.

İstanbul Valiliğinin çalışmaları sonucunda İstanbul Havalimanı'nda sigara ve tütün kaçakçılığını önleyici bazı kontrol ile denetimler yapıldı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sabit ve mobil x-ray tarama cihazlarıyla kontrolleri sonuncunda 1 Şubat ile 20 Aralık arasında, 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı. Bu dönemde yapılan kontrollerde 19 bin 953 paket kaçak sigara, sigarillo ile puro tespit edildi, 362 ton 665 kilogram tütüne el konuldu.

Kapalı alanda sigara denetimleri hız kesmedi

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunca, geçen eylül ayında alınan ilgili kararın ardından kapalı alanda sigara denetimleri başlatıldı.

Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı 4 polis memuru ve 1 komiser yardımcısı ile dün havalimanında bulunan giden ve "E Katı" ofisleri ile "B Servis Katı'nda denetim yapıldı. Kapalı alanda sigara içtiği belirlenen bir personele para cezası uygulandı.

Eylül ayından bugüne kadar yapılan 40 denetimde toplam 33 kişiye kapalı alanda sigara cezası uygulandı.

Havalimanında yolcular ile çalışanlar için toplamda 21 sigara içme alanı bulunuyor.

İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın 'hülya'sına karşı çıkan CHP: İktidara gelince Kanal İstanbul'u ödemeyeceğiz
Fransa'da polisler, fotoğrafı göstermedi diye gazeteciyi gözaltına aldılar İstanbul'da araç çekme işi İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından yapılacak Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
17:26 Gümüşhane'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
17:26 İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:25 Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu - Son Dakika
17:25 Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
17:25 Piri reis denizaltısı havuza çekildi, seydi ali reis'e ilk kaynak yapıldı - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda kapalı alanda sigaraya ve kaçakçılığa geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]