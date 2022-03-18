İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR

18.03.2022 11:49

İSTANBUL Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu. Planlı seferler sorunsuz şekilde yapıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı yer yer etkisini gösterdi. O noktalardan biri de İstanbul Havalimanı ve çevresi oldu. Kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında olumsuzluk yaşanmazken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri kar mücadele çalışmaları kapsamında ekipleri hazır halde bekletiyor. MADKOM kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 233 sefer iptal edilirken, planlı seferler ise sorunsuz şekilde devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR

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İstanbul Havalimanı'nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor İstanbul Havalimanı'nda planlanan seferler sorunsuz devam ediyor

İstanbul Havalimanı, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAR - Son Dakika


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