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İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları

25.01.2022 10:18
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları

İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00'ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi. Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı. Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.


İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları
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İstanbul Havalimanı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları - Son Dakika


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