İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kentte etkili olan kara rağmen yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında çalışıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarında diğer meydanlardan kaynaklı iptal ve gecikmelerin söz konusu olduğu öğrenildi.

Pistte temizleme çalışmaları

Havalimanında sefere hazırlanan uçaklar, pist başına gelerek kalkış için sıraya giriyor. Apronda bekletilen araç ile ekipmanlarla pist ve taksi yollarında biriken karlar temizleniyor.