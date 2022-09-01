İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'tan gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'tan gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı

01.09.2022 02:21

İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'tan gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı İstanbul Havalimanında şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'tan gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanında şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den gelen iki yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine polis, iki şahıs Ş.D., ve Ö.Y., 'in bavullarını detaylı inceleme için durdurdu. İki yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.D., ve Ö.Y., hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'tan gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Kıbrıs'tan gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı - Son Dakika
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