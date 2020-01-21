?İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ?İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

?İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına gönderilmek istenen içinde kına malzemelerinin bulunduğu kolilerde, 6,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına gönderilmek istenen içinde kına malzemelerinin bulunduğu kolilerde, 6,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı kargo terminalinde risk analizi ve saha denetim çalışması yaptı.

Denetim sırasında eğitimli narkotik köpeği, Avustralya'ya gönderilmek üzere içinde kına eğlencesi malzemesi bulunduğu beyan edilen koliyi koklarken tepki verdi.

Ekipler, şüphelendikleri koliyi açtıklarında kına malzemelerinin arasında oluşturulan gizli bölmede afyon sakızı ele geçirdi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, koliyi gönderenin kimliğini tespit ederek diğer gönderilerini de kontrol etti. Yapılan incelemelerde İran uyruklu olduğu belirlenen bir kişinin daha aynı beyanlı gönderisi riskli bulundu.

Ekipler İngiltere'ye gönderilmek üzere olan iki kolinin daha uçağa yüklenmesini engelledi. Yapılan araştırmada yine kına malzemesi eğlencesi olarak beyan edilen kolilerde afyon sakızı bulundu.

Kolilerde toplam 6,1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. İran uyruklu oldukları tespit edilen S.S. (23) ve M.M'nin (44), kolileri Sirkeci'de postaneden yolladıkları, ülkelerine dönmek için Hakkari Esendere Sınır Kapısı'na gittikleri belirlendi.

Burada yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

?İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi

Avustralya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İcra takip elemanı yanında çalıştığı avukatı 828 kez dolandırdı
Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Arda Galatasaray ile anlaşamazsa Kasımpaşa'ya gidecek İmamoğlu, Tarkan'ın imar talebine yanıt verdi: Her vatandaş gibi değerlendirilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ?İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]