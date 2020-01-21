İstanbul havalimanı'nda kına malzemesi kolisinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı gümrük ekiplerince, Avustralya ve İngiltere'ye gönderilmek üzere ve kına malzemesi olarak beyan edilen kolilerin içinden piyasa değeri 300 bin lira olan toplam 6.1 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında dün, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde risk analiz ve saha denetim çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında narkotik köpeği, Avustralya'ya gönderilmek üzere içinde kına malzemesi olduğu beyan edilen koliye tepki verdi. Ekipler koliyi açtığında, kına malzemelerinin yanı sıra gizli bölmeye saklanmış afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler, içerisinde uyuşturucu bulunan kolinin göndericisini tespit ederek, şüphelinin diğer gönderilerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde İran uyruklu olduğu belirlenen göndericinin, iki gönderisi daha riskli bulundu. Ekipler, İngiltere'ye gönderilmek üzere olan iki kolinin daha uçağa yüklenmesini engelledi. Yapılan araştırmada yine kına malzemesi olarak beyan edilen kolilerde afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

KOLİLERİ SİRKECİ'DEN POSTANE'YE VERDİLER

Gümrük ekipleri, daha sonra uyuşturucu maddeleri Avustralya ve İngiltere'ye göndermeye çalışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İran uyruklu olduğu tespit edilen S. S., (23) ve M.M., (43) kolileri Sirkeci'deki postaneden kargo gönderdiği belirlendi. İran'a gitmek için Hakkari Esendere Sınır Kapısı'na gelen İran uyruklu iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.