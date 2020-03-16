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İstanbul Havalimanı'nda "kırmızı bant" uygulaması
6 saat önce
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.
Koronavirüs tedbirlerden olan 'Kırmızı bant' uygulaması bugün İstanbul Havalimanı'nda başladı. Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
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