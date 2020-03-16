İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "KIRMIZI BANT" UYGULAMASI - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "KIRMIZI BANT" UYGULAMASI

12 dakika önce

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.

Koronavirüs tedbirlerden olan 'Kırmızı bant' uygulaması bugün İstanbul Havalimanı'nda başladı. Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KIRMIZI BANT UYGULAMASI

Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
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