Son Dakika › Güncel › İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'KIRMIZI BANT' UYGULAMASI - Son Dakika
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA "KIRMIZI BANT" UYGULAMASI
12 dakika önce
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüse karşı önlemler kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.
Koronavirüs tedbirlerden olan 'Kırmızı bant' uygulaması bugün İstanbul Havalimanı'nda başladı. Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
Son Dakika Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Hoffenheim'in sahibi Dietmar Hopp'un hissedarı olduğu şirket, koronavirüs aşısında son aşamaya geldi