Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda Kış Tedbirleri

İstanbul Havalimanı'nda Kış Tedbirleri

10 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda kış çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Havalimanı'nda kış çalışmaları sürüyor.

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında 111 kar temizleme aracıyla karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Havalimanında 1 milyon 670 bin metrekarelik alan 30 dakikada temizlendi. Bu sayede İstanbul'da dün ve ondan önceki gün aralıklarla süren kar yağışı, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:01 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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