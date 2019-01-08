İstanbul Havalimanı'nda Kış Tedbirleri

İstanbul Havalimanı'nda kış çalışmaları sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda kış çalışmaları sürüyor.



İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında 111 kar temizleme aracıyla karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Havalimanında 1 milyon 670 bin metrekarelik alan 30 dakikada temizlendi. Bu sayede İstanbul'da dün ve ondan önceki gün aralıklarla süren kar yağışı, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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