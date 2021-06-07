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İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi

07.06.2021 12:56
İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği 4 ayrı operasyonda, 4 kilogramı çocuk kitaplarının kapaklarına gizlenmiş toplam 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği 4 ayrı operasyonda, 4 kilogramı çocuk kitaplarının kapaklarına gizlenmiş toplam 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, aynı tarihte havalimanına gelecek üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelecek üç yolcuyu taşıyan uçaklar hava takip sistemi üzerinden takibe alındı. Uçakların havalimanına iniş yapmalarının ardından hem şüpheli yolcular hem de beraberindeki bagajlar gözetim altına alındı.

KİTAP KAPAKLARINDA 4 KİLO KOKAİN Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen ilk yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurularak, sırt çantası x-ray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından, narkotik dedektör köpeğin de çantada bulunan çocuk kitaplarına tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine açılarak aranan kitapların kapaklarının altına özel bir yöntemle gizlenmiş levhalar halinde uyuşturucu bulundu. Yapılan analizde levhalar içindeki uyuşturucu maddenin 4 kilo kokain olduğu tespit edildi.ÇANTALARIN İÇİNDE GİZLİ BÖLME Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcunun ise sırt çantası içerisindeki kol çantaları dikkat çekti. X-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpekle kontrol edilen çantaların astarının altında yabancı maddelerin bulunduğu saptandı. Bulundukları yerlerden çıkarılan paketlerin içerisinde yaklaşık 3 kilo kokain ele geçirildi. İspanya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcu da, pasaport kontrolünün ardından durduruldu. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yolcunun sırt çantası arandı. Sırt çantasının astarı altına gizlenmiş paketler x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpek sayesinde tespit edildi. Paketlerin içerisinde 3 kilo ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.AYNI UÇAKTAKİ 2 KURYE YAKALANDIAynı gün yapılan bu üç operasyondan birkaç gün sonra gerçekleştirilen son uyuşturucu operasyonunda ise, bu defa aynı uçakta seyahat eden iki yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerinin analizi sonucu riskli görülerek gözetim altına alındı. Yolcuların bagajları uçaktan indirildikten sonra dedektör köpekle arandı, ardından x-ray taraması yapıldı. Bagajların taban kısmında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Açılarak aranan bagajların tabanlarında özel olarak oluşturulan gizli bölmelerde toplam 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun devamında uyuşturucunun teslim edileceği kişinin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 700 gram esrar ile 5 adet uyuşturucu hap yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanında gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda yaklaşık 13 kilo ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu kuryesi 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, İstanbul, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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