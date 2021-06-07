İstanbul Havalimanı'nda kitap kapaklarında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği 4 ayrı operasyonda, 4 kilogramı çocuk kitaplarının kapaklarına gizlenmiş toplam 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda, aynı tarihte havalimanına gelecek üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelecek üç yolcuyu taşıyan uçaklar hava takip sistemi üzerinden takibe alındı. Uçakların havalimanına iniş yapmalarının ardından hem şüpheli yolcular hem de beraberindeki bagajlar gözetim altına alındı.