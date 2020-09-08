İstanbul Havalimanı'nda korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda korona virüs denetimleri sürüyor
İstanbul Havalimanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında yolculara işletmelere ve çalışanlara yönelik denetleme yapıldı.
İstanbul Havalimanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında yolculara işletmelere ve çalışanlara yönelik denetleme yapıldı. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular görevliler tarafından uyarıldı.
İstanbul Havalimanı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere ağırlık verildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ve gümrük ekipleri havalimanında geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İç hat ve dış hat terminallerini kapsayacak şekilde 3 ayrı noktada toplam 22 personel ile gerçekleşen denetimde havalimanında faaliyet gösteren işletmeler tek tek denetlenerek eksikler tespit edildi. Emniyet Şube Müdürü Ağca, havalimanında alınan korona virüs önlemleri hakkında personelden bilgi aldı. Denetime katılan görevliler ayrıca yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün korona virüs önlemleri kontrol edildi. - İSTANBUL
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