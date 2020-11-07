Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi
07.11.2020 14:28
Son dakika haberler: İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İstanbul
Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen koronavirüs denetimine, aralarında polis, gümrük, sağlık ve havalimanı işletmecisi İGA yetkililerinin de olduğu 22 personel katıldı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın hazır bulunduğu denetimlerde yolcular, çalışanlar ve iş yeri sahiplerine maske ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca ekipler, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs önlemleri kontrol edildi. Özellikle ekiplerin, maskesini indiren ya da yanlış takan yolculara sık sık uyarıları dikkat çekti.
- İstanbul
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