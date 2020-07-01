İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS TEST MERKEZİ KURULDU - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS TEST MERKEZİ KURULDU

* İstanbul Havalimanı'nda günlük 40 bin yolcuya koronavirüs testi yapılabilecek kapasiteye sahip test merkezi, kullanıma hazır duruma getirildi.

* İstanbul Havalimanı'nda günlük 40 bin yolcuya koronavirüs testi yapılabilecek kapasiteye sahip test merkezi, kullanıma hazır duruma getirildi.

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Haber - Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara koronavirüs testi yaptırmaları için test merkezi kuruldu. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar iki saat içinde yolcuya teslim edilecek.

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCUYA BİLDİRİLECEK

Test sonuçları 2 saatte çıkacak ve ücreti 110 Lira olarak belirlendi. Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek. Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu test merkezinden yararlanabilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinini dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

NUMUNELER İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ LABORATUVARDA SONUÇLANDIRILACAK

Mere, test merkeziyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık Bakanlığı ile Kültür veTurizm Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için bu merkez kuruldu. 50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı."

TEST ÜCRETİ 110 LİRA

Fatih Mere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını açıkladı. Mere, "Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet. İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek" dedi.

Koronavirüs, PCR Testi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KORONAVİRÜS TEST MERKEZİ KURULDU - Son Dakika

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