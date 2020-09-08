İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İşletmeleri de sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, iş yerlerindeki eksiklikleri yetkililere anında bildirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın katıldığı denetimlerde yerli ve yabancı yolcular, çalışanlar ile iş yeri sahiplerine maske ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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