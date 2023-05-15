İstanbul havalimanı'ndaki seçim sandığında lider Kılıçdaroğlu oldu - Son Dakika
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İstanbul havalimanı'ndaki seçim sandığında lider Kılıçdaroğlu oldu

15.05.2023 14:20

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimleriyle ilgili yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda kullandığı oyların sonuçları açıklandı. Buna göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oy verme işlemleri dün saat 17.00'de sona erdi. 18 bin 81 oy geçerli sayılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oy aldı.

MUHARREM İNCE'YE 152 OY VERİLDİ

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy çıktı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 417 oy alırken Muharrem İnce'ye ise 152 oy verildi.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE DE CHP

Milletvekili seçimlerinde ise CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti 1191, MHP 1151, Yeniden Refah Partisi 285, Yeşil Sol Partisi 1010, Türkiye İşçi Partisi 819, Zafer Partisi 229 ve BBP 88 oy aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul havalimanı'ndaki seçim sandığında lider Kılıçdaroğlu oldu - Son Dakika


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