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İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

16 Temmuz 2021 Cuma 11:45
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu, System.String[]

Bugün mesai bitimiyle başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na yoğunluk oluşturdu.

Bugün mesai bitimiyle başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na yoğunluk oluşturdu. Artan bayram talebiyle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 60 iniş-kalkış gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu yıl 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için seyahat noktasında hava ulaşımını tercih edenler, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği arttırdı. Bugün mesai bitimiyle birlikte başlayan tatil öncesi sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular terminalde hareketlilik oluşturdu. Güvenlik kontrolü sonrası terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemlerini gerçekleştirdikleri İç Hat Check-in kontuarlarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram hareketliliği için ek önlemler alındı

Bayram münasebetiyle artan yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri de önlemlerini aldı. Bu kapsamda havayolu şirketleri başta tatil beldeleri olmak üzere yurdun dört bir yanında ve bazı yurtdışı hatlarında olmak üzere bayram süresince yüzlerce ek sefer düzenleyecek.

Bin 60 uçak İstanbul Havalimanı'na iniş kalkış yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ise artan yolcu talebi karşısında yolcuların sorun yaşamaması adına terminale girişlerde ek giriş noktası açıp, yolcu hareketliliğinin yaşandığı bölgelerde personel sayısını arttırdı. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda bugün toplam bin 60 uçağın iniş-kalkış gerçekleştirmesi bekleniyor.

"Pandemi nedeniyle diğer bayramlarda gidememiştik, bu ilk bayram tatilimiz olacak"

Ailesiyle birlikte memleketi Trabzon'a gittiğini belirten Efsane Kılıçaslan, "Bilet bulmakta zorlanmadık. Bayram tatiline Trabzon'a gidiyoruz. Pandemi nedeniyle diğer bayramlarda gidememiştik. Bu ilk bayram tatilimiz olacak, heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Yolculardan Rıza Kılıçaslan, "Baba memleketi Trabzon özlediğimiz bir yer, beraber gidiyoruz. Çocukları da alıştırıyoruz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı göreceğiz. İyi bir tatil olacağını düşünüyoruz. Biraz erken davrandık o nedenle yoğunluğa pek kalmadık. Bugün de biraz yoğunluk var ama fazla da kapalı değil, herkes gelip gidebiliyor" dedi.

Bayram münasebetiyle memlekete ailecek akraba ziyaretine gittiklerini ifade eden ise Ömer Öztürk, " Kastamonu'ya gideceğiz. Bayram münasebetiyle büyüklerimizi görmek amacıyla ailecek gidiyoruz. İnşallah diğer bayramları da ailelerimizle güzel bir şekilde geçirebiliriz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Daha güzel günleri bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu - Son Dakika


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