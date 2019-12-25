İstanbul Havalimanı'nda Mevlana sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Mevlana sergisi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda Mevlana sergisi

6 saat önce

Türkiye'yi havacılık sektöründe zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı, yolcu deneyimini de bir üst noktaya çıkartmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Türkiye'yi havacılık sektöründe zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı, yolcu deneyimini de bir üst noktaya çıkartmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Klasik havalimanı servis anlayışının aksine, maksimum kalitede konfor sunan İGA Lounge, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve onun ölüm yıl dönümünde düzenlenen Şeb-i Arus törenini anlatan "Tennurelerin Rüzgarında" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.


Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat yıl dönümünde düzenlenen Şeb-i Arus törenini anlatan "Tennurelerin Rüzgarında" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.


Neslihan Yavuzer Behmuaras'ın ve Selman Behmuaras'ın fotoğraflarının yer aldığı sergide, toplam 17 adet fotoğraf sergileniyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayat felsefesine ışık tutan sergi, İGA Lounge'da dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla buluşurken, sergiyle birlikte Hz. Mevlana'nın sözleri, geleneksel kültürümüz farklı ülkelerden binlerce yolcuyla buluşuyor.


İGA Lounge, Mevlevi geleneğini ve Mevlana kültürünü dünyaya tanıtıyor


İstanbul Havalimanı'nda premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan, 4 bin 420 metrekare büyüklüğünde ve 585 kişilik oturma kapasitesiyle 24 saat hizmet veren İGA Lounge, Mevlevi geleneğini ve Mevlana kültürünü dünyanın dört bir yanından gelen yabancı yolculara tanıtarak aynı zamanda kültür ve sanata destek oluyor.


"Tennurelerin Rüzgarında" isimli fotoğraf sergisinde fotoğrafların yanı sıra Sema Töreni'nin mana, derinlik ve detaylarını anlatan 3 adet board ve 7 adet Hz. Mevlana'nın sözlerinden örnekler içeren eserlere de yer veriliyor. Neslihan ve Selman Behmuaras, 'Aşk'ın sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a yürüdüğü gece anısına Konya ve İstanbul'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerini 2009 yılından bu yana fotoğraflıyor ve "Tennurelerin Rüzgarında" fotoğraf sergisinde özel renkleri, duyguları, anlamı ve sözleri ile gönüllere taşıyor. - İSTANBUL

Mevlana Celaleddin Rumi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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