İstanbul Havalimanı'nda midelerinde 3 kilogram eroin bulunan İranlı turistler yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda midelerinde 3 kilogram eroin bulunan İranlı turistler yakalandı

İSTANBUL Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan İranlı 3 turistin midesinden 3 kilogram ağırlığında 320 adet kapsül eroin ele geçirildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan İranlı 3 turistin midesinden 3 kilogram ağırlığında 320 adet kapsül eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan İranlı şüphelilerin havalimanında güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte yandan İstanbul 'da 6 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonda da 41 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen uyuşturucular da İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da 6 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda adreslere yapılan aramalarda 41 kilogram 388 gram eroin, 7 kilogram 354 gram esrar, 1 kilogram 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy tablet, 7 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 kilogram 500 gram kokain katkı maddesi, taş kokain üretiminde kullanılan amonyak, çok sayıda kilitli poşet, vakum makinası, 2 pres makinası, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 lira ve 100 dolar nakit para ele geçirildi. İRAN UYRUKLU 3 TURİSTİN MİDESİNDE 3 KİLOGRAM UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda İran'dan gelen 3 turist şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramalarda şüphelilerin midesinde toplam 3 kilo ağırlığında 320 kapsül eroin maddesi tespit edildi. Gözaltına alınan 3 İran uyruklu şüphelinin midesinde bulunan 320 adet kapsül eroin maddesi çıkartılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. (Fotoğraf)

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