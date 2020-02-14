İstanbul Havalimanı'nda ödeme cihazını kıran kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda ödeme cihazını kıran kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda ödeme cihazını kıran kişi hakkında suç duyurusu

6 saat önce

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, otoparktaki otomatik ödeme cihazını tekmeyle kıran kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, otoparktaki otomatik ödeme cihazını tekmeyle kıran kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, dün akşam İstanbul Havalimanı'nda bulunan mavi otoparktaki ödeme cihazı önüne geldi. Ödeme cihazına parayı koymasının ardından bir anda cihazı tekmelemeye başlayan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, parasını aldıktan sonra bu kez cihazı yumrukladı.

Hasarın anlaşılmasının ardından otoparktaki kamera görüntülerini izleyen İGA yetkililerinin, cihaza zarar veren söz konusu kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter'da, otomatik ödeme cihazının tekmeyle kırılma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Samsunlu, paylaşımında, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. @igairport'da vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazminat hakkımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda ödeme cihazını kıran kişi hakkında suç duyurusu

İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbb önünde ulaşım zammı protestosu
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:25:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda ödeme cihazını kıran kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]