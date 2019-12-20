İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası - Son Dakika

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatları yolcularının hizmetine sundu. 17 Aralık 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan abonelik işlemi yaptıran yolcular faydalanacak.



İstanbul havalimanı otoparkını 4 gün kullanmak isteyen bir yolcu 145 TL abonelik parası verirken, 7 günlük abonelik 240 TL olarak güncellendi. 1 yıllık katlı otopark aboneliği ise 2 bin 500 TL'den ücretlendirilecek.



4 ve 7 günlük abonelik ücretlerinden yararlanabilmek için otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat içerisinde; Kırmızı ve Yeşil Otopark P3 katlarındaki manuel ödeme gişelerine, otopark içinde otomatik ödeme noktalarına ya da giden yolcu katındaki danışma noktalarına otopark bileti ile gidilerek abonelik işlemi yaptırılması gerekiyor. - İSTANBUL