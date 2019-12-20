İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası

6 saat önce

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatları yolcularının hizmetine sundu.

İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası, System.String[]

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatları yolcularının hizmetine sundu. 17 Aralık 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan abonelik işlemi yaptıran yolcular faydalanacak.


İstanbul havalimanı otoparkını 4 gün kullanmak isteyen bir yolcu 145 TL abonelik parası verirken, 7 günlük abonelik 240 TL olarak güncellendi. 1 yıllık katlı otopark aboneliği ise 2 bin 500 TL'den ücretlendirilecek.


4 ve 7 günlük abonelik ücretlerinden yararlanabilmek için otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat içerisinde; Kırmızı ve Yeşil Otopark P3 katlarındaki manuel ödeme gişelerine, otopark içinde otomatik ödeme noktalarına ya da giden yolcu katındaki danışma noktalarına otopark bileti ile gidilerek abonelik işlemi yaptırılması gerekiyor. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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