İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası

6 saat önce

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatları yolcularının hizmetine sundu.

İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası, System.String[]

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, otopark abonelik işlemlerinde kampanyalı fiyatları yolcularının hizmetine sundu. 17 Aralık 2019-31 Mart 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan abonelik işlemi yaptıran yolcular faydalanacak.

İstanbul havalimanı otoparkını 4 gün kullanmak isteyen bir yolcu 145 TL abonelik parası verirken, 7 günlük abonelik 240 TL olarak güncellendi. 1 yıllık katlı otopark aboneliği ise 2 bin 500 TL'den ücretlendirilecek.

4 ve 7 günlük abonelik ücretlerinden yararlanabilmek için otoparka giriş yapıldıktan sonra 1 saat içerisinde; Kırmızı ve Yeşil Otopark P3 katlarındaki manuel ödeme gişelerine, otopark içinde otomatik ödeme noktalarına ya da giden yolcu katındaki danışma noktalarına otopark bileti ile gidilerek abonelik işlemi yaptırılması gerekiyor.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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