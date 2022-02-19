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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI

19.02.2022 13:39

DUBAİ'den İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayirli yolcunun kıyafetlerinin içine giydiği yeleğe gizlenmiş piyasa değeri 500 bin TL olan 37 adet cep telefonu yakalandı.

DUBAİ'den İstanbul Havalimanı'na gelen Cezayirli yolcunun kıyafetlerinin içine giydiği yeleğe gizlenmiş piyasa değeri 500 bin TL olan 37 adet cep telefonu yakalandı. Yolcunun kaçakçılık için özel olarak diktirdiği yeleğinde cep telefonlarının ele geçirildiği operasyon, kameralara da yansıdı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Dubai'den gelen Cezayir uyruklu Brahim Abdelkerim C., adlı yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Takibe alınan yolcu, gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis tarafından durduruldu. Yolcunun üst aramasında kıyafetlerinin altına giydiği özel diktirilmiş yelek içinde 37 adet cep telefonu tespit edildi. Piyasa değeri 500 bin lira olan ve gümrük beyanı bulunmayan cep telefonlarına el konuldu. Cezayirli yolcu hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu İstanbul Havalimanı'nda kaçak cep telefonu operasyonu Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 14 gıda firmasına ceza Aydın'da kurallara uymadığı tespit edilen 14 gıda firmasına ceza

İstanbul Havalimanı, Türk Lirası, Dubai, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖZEL DİKTİRDİĞİ YELEĞİNDEN 37 CEP TELEFONU ÇIKTI - Son Dakika
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