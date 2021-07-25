İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin yeni rekoru bekleniyor - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor. Bugün planlanan bin 70 seferle yaklaşık 160 bin yolcu taşınarak, pandemi döneminin yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin İstanbul'a dönüşü devam ediyor. Hava ulaşımındaki yoğun talep ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki hareketlilik de gözle görülür oranda arttı. Tatil sonrası İstanbul'a dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğini arttırdı. Özellikle iç hatlar terminalinin gelen ve giden katında hareketlilik yaşandı. Bayram dönüşü nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkışı planlanan bin 61 seferle yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi planlanmıştı.

Pandemi döneminin rekoru bekleniyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde artan taleple birlikte havayolu şirketlerinin ek seferler düzenlemesinin etkisiyle İstanbul Havalimanı'nda bugün yaklaşık bir buçuk yıllık pandemi sürecinin de uçuş ve yolcu rekorunun kırılması bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün için planlanan 540 iniş, 530 kalkış olmak üzere toplam bin 70 sefer gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yine icra edilecek seferlerle toplam yaklaşık 160 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketi Şanlıurfa'da geçirdiğini belirten yolculardan Sema Abacıoğlu, sakin bir tatil geçirdiğini belirterek, "Güzel ve keyifli bir tatildi. Bayramdan bir hafta önce gittim. Şimdi tekrar bu yoğun şehre geldik. Dönüş biletimi 40 gün öncesinden aldım, son biletlerden biriydi. Ciddi bir yoğunluk vardı" dedi.

Tatilin son gününde Mardin'den döndüğünü ifade eden Barış Aslan ise, "Burada çalışıyorum. Bayram tatiline bir haftalığına memleketim Mardin'e gittim. Şimdi de oradan dönüş yaptım. Malum tatil bitiyor, yarın işbaşı yapacağım. Ben de o nedenle geldim. Havalimanı ve uçak çok yoğundu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL