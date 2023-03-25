İstanbul Havalimanı'nda parfüm şişesinde kokain ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda parfüm şişeleri içerisinde 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri risk analizinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı. Şüphelinin İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından fiziki takip başlattı. Şüphelinin valizleri, x-ray taramasından geçirildi. Kontrollerde valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üst ve eşya aramasını gerçekleştirdi.

Brezilya uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin, valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalardan parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri, ekiplerin dikkatini çekti. Eşyalar kontrol edildiğinde içlerine likit ve toz halde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen maddeler yerleştirildiği anlaşıldı. Likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.