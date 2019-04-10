Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda Polislerden Yolculara Pasta İkramı

İstanbul Havalimanı'nda Polislerden Yolculara Pasta İkramı

1 saat önce

Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı'nda kutlandı.

İstanbul Havalimanı'nda Polislerden Yolculara Pasta İkramı, System.String[]
Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı'nda kutlandı. Polis teşkilatının 174'üncü yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü yetkilileri pasta keserek yolculara dağıttı.

Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de etkinlikler yapılırken, İstanbul Havalimanı'nda polisler yolculara pasta dağıttı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında düzenlenen etkinliğe Havalimanından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin ve yetkililer katıldı. Üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü arması bulunan pastayı kesen polis memurları, daha sonra pastayı yolculara ikram etti. Polisin pasta dağıtması karşısında şaşıran bazı yolcular fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
Türkiye, Emniyet Müdürlüğü, Polis, İstanbul, Güncel
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