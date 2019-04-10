Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda Polislerden Yolculara Pasta İkramı

İstanbul Havalimanı'nda Polislerden Yolculara Pasta İkramı

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yolculara pasta ikramında bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Polislerden Yolculara Pasta İkramı, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yolculara pasta ikramında bulundu.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bir araya gelen polisler, burada pasta kesti. Polisler daha sonra bu pastayı, pasaport geçiş noktasında yolculara ikram etti.

İkramdan memnun yolcular, bu anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Daha sonra polisler, pasta ikram ettikleri yolcularla fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: AA
Polis, İstanbul, Güncel
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