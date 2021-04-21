İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu

21.04.2021 19:57

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan ayının ruhunu yansıtacak birbirinden farklı etkinlikler sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan ayının ruhunu yansıtacak birbirinden farklı etkinlikler sürüyor. Ramazan davulcusundan, ney dinletisine, hat sanatından, dünyanın farklı dillerinde söylenen müziklerine kadar birçok etkinlikle yolcular için, geleneksel kültürümüzü yansıtan bir atmosferde Ramazan ayını yaşama imkanına sunuluyor.

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Havalimanı işletmecisi İGA, 'Uzağın yakın olduğu bir Ramazan, aslında en güzel Ramazan' konseptiyle Ramazan ayının ruhunu yolculara yansıtmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

TERMİNALE GELEN YOLCULAR İFTAR ÖNCESİ MÜZİK DİNLETİSİYLE KARŞILANIYOR

Seyahat etmek için terminal binasına giriş yapan yolcuları ilk olarak, gitarı ve mızıkasıyla dünyanın farklı dillerinde söylediği şarkılarla hem çalıp hem söyleyen Noyan Kalçın karşılıyor. İç ve dış hat terminallerinde de de farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Hattat Hasan Çelebi'nin talebelerinden Hat Sanatçısı Hamit Soyyiğit ise, yerli ve yabancı yolculara hat sanatından eserleri uygulamalı olarak sergiliyor. Ayrıca yolcular için ney dinletisi de gerçekleştiriliyor.

RAMAZAN'IN SEMBOL ETKİNLİKLERİ YOLCULARIN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Onbir ayın sultanı Ramazan'ın başladığı 13 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nın iç ve dış hat olmak üzere çeşitli bölgelerinde ney, kanun, Gitar, hat ve ebru sanatı, ahşap oymacılığı ekipleri, Karagöz-Hacivat Tiyatrosu, Macun ve Pamuk Şekeri ile Ramazan'ın olmazsa olmazı ramazan davulcusu yolculara Ramazan ayının kardeşlik ve paylaşmanın ruhunu yaşatıyor.

"RAMAZAN AYINDA ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Malatya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldiğini belirten yolculardan Murat Coşkun, "Güzel bir olaya şahit oldum. Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayında çok güzel bir etkinlik uygulandığını fark ettim. Çok güzel bir etkinlik olmuş, durup onun hikayesini paylaştım. Kim düşündüyse aklına yüreğine sağlık, çok güzel bir dokunuş olmuş" şeklinde konuştu.

"RAMAZAN COŞKUSUNU BİZLERE YAŞATIYORLAR"

Raman Mustafazade adlı yolcu ise, " Azerbaycan'a gidiyorum, Azerbaycan vatandaşıyım. İlk defa hava yoluyla Azerbaycan'a gidiyorum. Burada Ramazan coşkusunu gördüm, farklı dillerdeki müzikleri gördüm. Çok hoşuma gitti, beğendim. Gerçekten de o Ramazan coşkusunu bizlere yaşatıyorlar" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Havalimanı'ndaki çeşitli etkinliklerin Ramazan ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu - Son Dakika


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