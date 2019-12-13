İstanbul Havalimanı'nda rekor uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda rekor uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda rekor uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 70 milyon lira değerinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda rekor uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 70 milyon lira değerinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yeni nesil uyuşturucu madde kratom olduğu belirlendi.


Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı. İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yeni nesil uyuşturuculardan olan kratom maddesi olduğu belirlendi.


Gerçekleştirilen operasyonda, ilk olarak Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo terminalinde bulunan eşyalar risk analizine tabii tutuldu. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışma neticesinde Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine söz konusu kargonun bulunduğu alana giden muhafaza memurlarınca eşya inceleme altına alındı. Şüpheli gönderi öncelikle uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeklerle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Gerçekleştirilen analiz sonucu eşyanın bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan kratom olduğu anlaşıldı.


Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Yakalanan uyuşturucuya el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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