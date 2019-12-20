İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda, sahte evraklarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen 32'si Türk vatandaşı toplam 34 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda, sahte evraklarla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen 32'si Türk vatandaşı toplam 34 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı. Sahte evraklarla yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişinin aynı uçakta olması ise dikkat çekti.


İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Seyahat Belgeleri İnceleme ve Risk Analizi Büro Amirliği ekipleri, dün yabancı bir hava yolu şirketiyle Fransa'nın Nantes kentine gidecek yolcular için kontuarda profil uygulaması yaptı.


Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32 Türk vatandaşı ile 2 yabancı uyruklu toplam 34 kişi incelemeye alındı. İncelemede, yolculara ait 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, 1 sahte pasaport tespit edildi. Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Irak ve İran uyruklu iki kişi ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Söz konusu kişilerin, sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize eden kişileri tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Sahte evraklarla yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişinin aynı uçakta olması ise dikkat çekti. - İSTANBUL

İstanbul, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gizli kamera satıcılarına operasyon
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı

Son Dakika Haberleri
16:46 Özel öğrencilerden "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği - Son Dakika
16:46 Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
16:45 "Çok Güzel Hareketler 2"den Can Yaman'a gönderme... - Son Dakika
16:44 "100/2000 YÖK Doktora Bursu" güz dönemi başvuruları başladı - Son Dakika
16:40 Gaziantep'te obezite eylem planı oluşturuldu - Son Dakika
16:33 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Son Dakika
16:25 Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:46:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]