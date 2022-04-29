İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle uçağa binmek isteyen kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle uçağa binmek isteyen kişi yakalandı

29.04.2022 11:51
İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle uçağa binmek isteyen kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, sahte kimlikle seyahat etmeye çalışırken yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, sahte kimlikle seyahat etmeye çalışırken yakalandı.

Havalimanı polisinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden M.B. adına düzenlenmiş bir kimlik kartı çıktı.

Kimlik kartının sahte olduğunu belirleyen polis, parmak izi kontrolünde yolcunun, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ş.B. olduğunu tespit etti.

Zanlının polis merkezindeki ifadesinde, M.B. adına düzenlenmiş sahte kimlikle 10 yıldır havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söylediği öğrenildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Ş.B, cezaevine teslim edildi.

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İstanbul Havalimanı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle uçağa binmek isteyen kişi yakalandı - Son Dakika


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