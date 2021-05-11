İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurda giriş yapmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda sahte İran pasaportuyla yurda giriş yapmak isteyen ve polisin yaptığı incelemede Türk vatandaşı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu kullanan kişiden şüphelendi.

Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından kuşkulandı.

Bunun üzerine zanlı, parmak izi kontrolüne götürüldü. Yapılan incelemede Hamid Namıan sahte pasaportunu kullanan kişinin Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında yakalama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ifadesinde, rüşvet vermek suretiyle pasaportu İran'da temin ettiğini ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.