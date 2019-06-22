İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu
14 dakika önce
Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:28
Yarın yapılacak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.
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İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği
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