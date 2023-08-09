İstanbul Havalimanı personellerini taşıyan servis devrildi: 27 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı personellerini taşıyan servis devrildi: 27 Yaralı

09.08.2023 20:53

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi, Ağaçlı Köy Yolu'nda meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan personeli taşıyan 34 GEL 771 plakalı otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı.

27 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı personellerini taşıyan servis devrildi: 27 Yaralı - Son Dakika
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