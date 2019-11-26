İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler çeyrek altınla ödüllendirilecek

İstanbul Havalimanı'ndaki polislere "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi" verilirken, sigarayı bırakanların çeyrek altınla ödüllendirileceği belirtildi.

Yeşilay ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi", İstanbul Havalimanı'nda verildi. Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitime 1200 personel katıldı.

Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu tarafından verilen eğitimde, emniyet mensuplarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı. Eğitimde, sigarayı bırakan polis memurları yaşadıkları deneyimleri meslektaşlarıyla paylaştı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi.

Yeşilay'ın desteğiyle 1200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşları çeyrek altınla ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de sirayet eder. " dedi.

Kahyaoğlu ise Yeşilay'ın katkılarıyla düzenlenen farkındalık eğitimlerinin emniyet mensuplarının sigarayı bırakmaları adına güzel bir çalışma olduğunu, bu eğitimleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Eğitimlerde polislerden güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Zaten sigarayı bırakan polislerimizi ödüllendirme vaatleri de geldi. Biz de bildiğimiz kadarıyla ilk kez düzenlenen böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.