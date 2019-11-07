İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TAKSİCİ ARACINDA BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Ahmet Cihan Ay (35), arabasında bulduğu, içinde 128 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Genç taksici, benzer şekilde 5 yıl önce de arabasında bulduğu ve Türkiye'ye yatırım için gelen bir Iraklı'ya ait olan, yaklaşık 6,5 milyon lira değerinde döviz bulunan çantayı sahibine teslim etmişti. Örnek davranışlarıyla takdir toplayan Ay, havalimanı taksicileri tarafından bir kez daha 'ayın şoförü' seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi, taksi şoförü Ahmet Cihan Ay, dün Irak'ın Erbil şehrinden gelen makine mühendisi Hakan Gölkaya'yı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden aracına aldı. Üsküdar'a müşterisini bırakan Ay, dönüşte aracın arka tarafından bir çanta olduğunu fark etti. Bunun üzerine Ay, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yöneticileriyle irtibata geçerek, araçta bir çantanın unutulduğunu bildirdi. Aynı dakikalarda çantasını unuttuğunu anlayan Hakan Gölkaya da taksiciye ulaşmak için havalimanını aradı. Taksiciler kooperatifinden müjdeli haberi alan Gölkaya, çantasını almak üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Gölkaya'ya, içinde 128 bin Türk Lirası'na karşılık gelen döviz ile bir adet diz üstü bilgisayar bulunan çantası teslim edildi.

"YOLCULUK TELAŞIYLA ÇANTAYI ARABADA UNUTMUŞUM... BÜTÜN SENENİN EMEĞİYDİ"

İş için gittiği Erbil'den biriktirdiği para ile İstanbul'a dönen Gölkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bindiği taksi ile ablasını ziyaret etmek üzere Üsküdar'a gittiğini söyledi. Gölkaya, "Türkiye'ye 4 valiz, bir çanta ile geldim. Taksiden 4 valizi aldım ancak yolculuk telaşıyla çantayı arabada unutmuşum" dedi.

İçi döviz dolu çantayı eksiksiz olarak kendisine ulaştıran taksiciye çok teşekkür eden Gölkaya, "Çantamda yüklü bir para vardı. Bütün senenin emeğiydi. Ayrıca bilgisayarım da vardı ve bilgasayarın içinde de önemli bilgiler vardı. Çantayı unuttuğumu farkedince hemen havaalanını ve taksicileri aradım. İlk başta biraz korktum. Sonra oradan beni arkadaşlara yönlendirdiler. Çantanın bulunduğunu öğrencince en kısa sürede teslim ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HELAL SÜT EMDİĞİMİZ İÇİN PARAYI TESLİM ETTİK"

Ahmet Cihan Ay da bugün yaşanan olayla ilgili "Üsküdar'a bıraktıktan sonra dönüşte köprüyü geçerken arka koltukta çantayı farkettim. Hemen başkanımızı aradım ve durumu bildirdim. Kendisi de zaten burayı aramış. Çantayı teslim ettik" ifadelerini kullandı. İnsani görevlerini yapmaktan dolayı her zaman, mutluluk duyduğunu kaydeden Cihan Ay, 6 yıllık taksicilik yaşamında benzer bir olayı 2014 yılında da yaşadığını belirterek, "Iraklı iki kardeşi almıştım (Atatürk Havalimanı). İçinde 1 milyon avro olan çantalarını arka koltukta unutmuşlardı. Sonra otele gidip çantayı teslim etmiştim. Ben şoför olarak çalışıyorum ve teslim ettiğim o parayı ömrüm boyunca toplayabileceğimi sanmıyorum. Helal süt emmiş birinin toplayabileceği bir para değil; taksici olarak. Ama biz helal süt emdiğimiz için parayı teslim ettik. O para ile fotoğraf çektirmiştim. Parayı kendisine teslim ettiğim için de mutlu olmuştum." dedi.

ÇEYREK ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da, kooperatif olarak örnek davranış sergileyen Ahmet Cihan Ay'ı tebrik etti. Genç taksiciyi, 'ayın şoförü' ilan ederek, kooperatif adına bir adet çeyrek altın hediye eden Can, "Yolcumuzun durak taksisine binmesinin önemi fazlasıyla ortaya çıktı. Arkadaşımız bu parayı buldu ve yolcumuza teslim ettik. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendisini ayın şoförü olarak ilan ettik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çantadaki paraların sergilenmesi

-Taksici ile paranın sahibinin buluşması

-Paranın teslim edilmesi

-Ayın şoförü seçilen Taksiciye çeyrek altın hediye edilmesi

-Taksici ile müşterisinin sohbeti

-Hakan Gölkaya ile röp

-Taksici Cihan Ay ile röp

-Fahrettin Can'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

- İstanbul